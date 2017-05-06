بالصور: شقيقة كيم كارداشيان على علاقة برجل عربي!

رصدت عدسات كاميرا الباباراتزي نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان (38 عاماً) برفقة شاب عربي في أحد شوارع لوس أنجلوس.

وكانت شقيقة كيم كارداشيان، تتنزّه مع من اعتبره الرواد، حبيبها الجديد عارض الأزياء الجزائري الأصل، يونيس بيندجيما (23 عاماً).

وكشف موقع TMZ الفني عن أنّ كورتني تواعد يونيس الذي يصغرها بـ15 عاماً، منذ أشهر عديدة، بعدما تعارفا قي شهرر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2016.

وكان حبيب كارداشيان السابق، سكوت ديسيك أعلن منذ فترة ارتباطه بعارضة الأزياء إيلا روس (19 عاماً).