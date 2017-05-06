“القوات” – طرابلس تدعم البلدية في قرارها منع ركن السيارات بحي يعقوب لبان

أصدرت منسقية طرابلس في حزب “القوات اللبنانية” البيان التالي:

“قام وفد من المنسقية على رأسه المنسق المهندس فادي محفوض ، رئيس مصلحة الطلاب المهندس جاد دميان ورئيس دائرة الشمال في مصلحة النقابات في الحزب جورج رطل بزيارة لرئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين لاستيضاح موقف المجلس البلدي من موضوع حي يعقوب لبان وسبب منع ركن السيارات فيه ، فشرح علم الدين باسهاب حقيقة الأمر عازياً ذلك لتفعيل الدور السياحي الذي يلعبه الحي وأنه إتفق مع مديرة المدرسة الفندقية على إستعمال مرأب المدرسة لركن سيارات الأهالي .

من جهة أخرى أوضح رئيس البلدية أن الشرطة البلدية ستكون حاضرة في الحي لنشر جو الطمأنينة عند زوار المطاعم والأهالي .

تعقيباً على ما ذكر إن منسقية طرابلس في حزب “القوات اللبنانية” تعتبر هذا الحي شريان أساسي في المدينة ومنه ستستعيد بريقها لذلك تدعم البلدية بأي خطوة من هذا النوع على أن تكون بالتوازي مع راحة و تفهم الآهالي”.