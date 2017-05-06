المشنوق التقى رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مكتبه قبل ظهر اليوم رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة رئيس اتحاد الرياضي القطري للشرطة العميد خالد بن حمد العطية، في حضور رئيس اللجنة المنظمة للبطولة العربية للشرطة للرماية بالمسدس العميد حسين خشفة.

بعد اللقاء، قال العطية: “التقيت اليوم معالي وزير الداخلية الاستاذ نهاد المشنوق وشكرت له تنظيم بطولة الشرق العربي للرماية وشرفنا ووعدنا بحضوره في افتتاح البطولة، كما وان الشكر موصول للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان اهتمامه بالبطولة ولرئيس اللجنة المنظمة العميد حسين خشفة اهتمامه وترحيبه بجميع الدول المشاركة وعددها 15 دولة عربية ستكون حاضرة البطولة وهذا يعد رقما قياسيا بالنسبة لمشاركات الدول وخصوصا في الظروف الأمنية والسياسية في الدول. نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة، واكرر شكري لمعالي وزير الداخلية الاستاذ نهاد المشنوق”.

سئل: هل سيكون هناك نشاطات ثنائية مباشرة بين لبنان وقطر على اكثر من مستوى؟

اجاب: “نحن على تواصل دائم مع الاخوة في لبنان، ونأمل في ان يكون بيننا نشاط ثنائي ان شاء الله، ونرحب بذلك على غرار البروتوكولات التي أبرمناها مع اكثر من دولة عربية مثل الجزائر”.