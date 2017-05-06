مصدر وزاري: قانون الإنتخاب العتيد بات أقرب من أي وقت مضى

المواقف تتبدل بين ليلة وضحاها، وإلى الحد الذي يحمل على التساؤل ما إذا كانت هناك أيد خارجية تحرك الخيوط الداخلية اللبنانية، وإلا كيف يمكن لطبقة سياسية إحترفت تدوير الزوايا ان تبدو هكذا عاجزة عن انتاج قانون للإنتخابات؟

لكن القوى السياسية، كما أكد مصدر وزراي لصحيفة “القبس” الكويتية، باتت أقرب ، ومن أي وقت مضى، الى التوافق على صيغة مشتركة حول قانون الإنتخاب العتيد ، كون الخارج والداخل يحذران من التداعيات الكارثية للفراغ ، بعدما تم التوافق في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الفائت على صرف النظر كلياً عن التمديد.

أضاف المصدر الوزاري نفسه، أنه “حتى الآن لا شيء ملموساً، لكن الأجواء تبدو أقرب الى التفاهم، مع توقع تصاعد الدخان الأبيض قبل 20 حزيران”.