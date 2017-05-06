“الإشتراكي” و”أمل” ينسحبان إن طُرح التصويت.. مع تعليق المشاركة في الحكومة!

بعد طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمرة الأولى رسميا موضوع التصويت داخل مجلس الوزراء لحسم الجدل حول قانون الإنتخاب ، بعد ساعات من الموقف الرافض للتصويت الذي اعلنه الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ، ولقي طرح الرئيس عون دعم وزراء “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” بمقابل معارضة الوزراء الآخرين، دخل مسار البحث عن قانون إنتخاب جديد في مفترق جديد.

وكشفت مصادر متابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية، عن عزم وزراء “الإشتراكي” و”أمل” الإنسحاب من اي جلسة لمجلس الوزراء يطرح فيها خيار التصويت على قانون إنتخاب تعذر التوافق عليه ، مع تعليق المشاركة في الحكومة .