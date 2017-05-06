قاسم هاشم: نرفض اي صيغة طائفية او مذهبية

شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على “ضرورة التوافق على قانون الإنتخاب”، معتبرا “أن التصويت على الصيغ لا يشكل مدخلا لحل هذه الأزمة لأن قانون الإنتخاب مسألة مصيرية ولا يمكن أن يكون التعاطي في شأنها كالتعاطي بالأمور العادية”.

واستبعد في حديث لـ “صوت لبنان – الضبية” “التوافق في مجلس النواب على القانون في حال تعذر ذلك داخل مجلس الوزراء”، آملا على المعنيين في التعاطي مع هذه المسألة بالمرونة المطلوبة”.

وأضاف: “أصررنا في المراحل السابقة على التصويت في وقت عطل البعض البلد ورفض هذا الامر وفي بعض المرات عطلت الانتاجية في الحكومة”.

ولفت هاشم الى “أن التمديد أصبح وراءنا لا سيما بعدما قال الرئيس نبيه بري كلمته بذلك”، موضحا أنه “اذا لم يتم التوصل الى تفاهم وتوافق حول قانون الإنتخاب قبل الخامس عشر من أيار قد تؤجل جلسة مجلس النواب الى الحادي والثلاثين من الشهر نفسه، تاريخ انتهاء العقد العادي للبرلمان”.

وردا على سؤال حول موقف الكتلة من القانون التأهيلي، أشار هاشم الى “أن الرئيس بري قدم سلسلة ملاحظات على هذا القانون ولم يؤخذ بها”، مشددا على “رفض أي صيغة طائفية أو مذهبية، والمطلوب قانون انتخاب يحافظ على استقرار لبنان الإقتصادي والإجتماعي والأمني”.