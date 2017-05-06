انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري المعارض

انتخب رياض سيف رئيسا جديدا للائتلاف السوري المعارض، وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة إسطنبول التركية، السبت.

كما انتخبت الهيئة العامة للائتلاف في الاجتماع نفسه، سلوى كتاو وعبد الرحمن مصطفى نائبين للرئيس ونذير أمينا عاما.

وبات سيف، الذي خلف أنس العبدة، الرئيس السادس للائتلاف، الذي يتمسك بكونه الممثل السياسي للمعارضة والثورة السورية.

وكانت اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف انطلقت الجمعة بدورتها الـ33، وعلى جدول أعمالها بحث عدد من المسائل الهامة.

وأبرز هذه الملفات، بالإضافة إلى انتخاب هيئة رئاسية جديد وانتخاب الهيئة السياسية، بحث آخر تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية.

وبحثت الهيئة مخرجات جولة أستانة الأخيرة، ومفاوضات جنيف ونتائجها والتحضيرات الجارية للجولة القادمة، حسب ما قالت الدائرة الإعلامية للائتلاف.