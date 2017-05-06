اسرار الصحف ليوم السبت 6 أيار 2017

أسرار الآلهة – النهار

انعكس التباين والخلاف بين الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل لدى الاقتراع لمجلس نقابة المهندسين وذلك يحصل للمرّة الأولى بين الحليفين….

برز استياء كاثوليكي من كلام يتردّد عن إمكان اختيار رئيس مجلس ادارة لتلفزيون لبنان من خارج طائفة الروم الكاثوليك….

مشاريع عدّة مرتبطة بـ”حزب الله” تم تجميدها تحسباً للعقوبات الأميركيّة التي قد تُعطّل انطلاقتها باكراً….

تتحدّث أوساط سياسيّة جنوبية عن مسح عدد كبير من أراضي الدولة بأسماء مسؤولين بمساعدة إداريّين في الدوائر العقارية ينتمون إلى أحزاب معروفة….

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يقال – المستقبل

إنّ أكثر من طرف معني يعمل على ابتكار مشاريع جديدة لقانون الانتخاب علّها تخرق الجدار المسدود أو تقدّم بدائل ممكنة للمشاريع المطروحة.

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أسرار الجمهورية

تبيَّن أن المعركة التي حصلت حول تلزيم أحد المرافق كانت سياسية تماماً وتحكّمت بها كيديّات ومحاولات لإشراك «شركة مشبوهة» في هذا التلزيم.

كشف عائدون من دولة كبرى أنهم لمسوا تصلُّباً لدى المسؤولين في هذه الدولة حيال مشروع حسّاس له تبعات سلبية على بعض الجهات اللبنانية.

مازح مرجع سياسي مُستفسريه عن مستجدات الملف الإنتخابي وقال «خير الكلام ما قلّ ودلّ»، وإن كان الفراع من فضّة فالإنتخابات من ذهب، ونصيحتي أن نتوافق ونأخذ الذهب، وإلّا سنذهب مع الريح.

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خلف الكواليس – الشرق

أكدت مصادر متابعة ان الرئيس سعد الحريري مستمر في العمل على ضخ مناخات ايجابية تساهم في الوصول الى الخواتيم السعيدة بشأن قانون الانتخابات.. وهو يدرك ان التحديات الكبيرة أمام لبنان واللبنانيين تستلزم الكثير من التضحيات للحفاظ على لبنان الدولة والوطن وتحصين السلم الأهلي.

تتسابق «قيادات» و»شخصيات سياسية وروحية للقاء السفيرة الاميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد، على خلفية ما توحي التطورات من استعادة أميركا دورها الاقليمي على ما يؤكد الرئيس دونالد ترامب وما يمكن ان ينتج عن ذلك»..

على الرغم من كسر حاجز التواصل بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري بالاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما وأدى الى ترطيب أجواء جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، فإن مصادر نيابية رأت أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء قريب بين الرئيسين، من دون استبعاد ذلك..

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علم وخبر – الأخبار



سبب «الحدّة» القواتية

استغربت أوساط متابعة «حدة» الهجوم الذي يقوده وزير الصحة غسان حاصباني على بواخر الطاقة داخل مجلس الوزراء وخارجه، رابطة بين هذا الموضوع وبين سعي «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب ليكونا جزءاً من الإئتلاف الطامح للحصول على ترخيص خاص لإنتاج الكهرباء في مدينة جبيل، وهو أمر تعارضه وزارة الطاقة منذ مدة.

أبي خليل لا يستقبل نكد

امتنع وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل عن تحديد موعد لاستقبال رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة كهرباء زحلة أسعد نكد، رغم تقدم الأخير بطلب للقاء الوزير أكثر من مرة منذ تولي الأخير حقيبته.

أرقام مميّزة في كسروان

في منطقة كسروان ــــ الفتوح ضجة أثارها توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق قرارات بتوزيع لوحات سيارات من أربعة أرقام مرمّزة بموجب طلبات مقدمة من مرشحين الى الانتخابات النيابية، وكانت حصة الأسد فيها من نصيب النائب السابق منصور البون.

حمّامات المغتربين!

شكا عدد كبير من المشاركين في اليوم الاول من مؤتمر الطاقة الاغترابية من عدم لحظ المنظمين للحدث وجود حمامات للحضور، ما أدى إلى خلق مشكلات جدية وحالة من الانزعاج الكبير في مواجهة «نداء الطبيعة».