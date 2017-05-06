توقيف سارق صناديق تبرعات من المساجد

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بتاريخ 28/4/2017 دخل أحد اللصوص إلى جامع الأمير عسّاف في وسط بيروت واختبأ في داخله لحين إقفال الأبواب، ثم عمد إلى خلع صناديق التبرعات وسرق المبالغ الموجودة بداخلها.

بتاريخ 5/5/2017 ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من فصيلة البرج / وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت وبالتنسيق مع شعبة المعلومات، من تحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه في محلّة الباشورة، ويدعى:

– ب. ق. (مواليد عام 2002، مكتوم القيد)

وبالتحقيق معه، بحضور مندوبة الأحداث، اعترف بسرقة مبلغ حوالي /400/ ألف ليرة من داخل صناديق التبرعات في المسجد المذكور، إضافةً إلى اعترافه بسرقتين من داخل جامعين في محلة رأس بيروت، كما تبيّن أنه من أصحاب السوابق بجرم السرقة.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته”.