توقيف أحد الضالعين الأساسيين في عمليات سرقة السيارات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“ضمن إطار مكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكنت دورية من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 5/5/2017، من توقيف أحد الضالعين بهذه السرقات، وذلك في محلة حي السلم/الضاحية الجنوبية، ويدعى: – ع. ش. (مواليد عام 1982، لبناني).

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، إضافةً إلى مشاركته في عمليات نقل سيارات مسروقة وتسليمها الى أحد الاشخاص في بلدة بريتال البقاعية، ليصار الى تهريبها خارج الاراضي اللبنانية، وذلك بالاشتراك مع آخرين، أوقف أحدهم بتاريخٍ سابق من قبل شعبة المعلومات، والعمل مستمر لتوقيف البقية.

كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغي بحث وتحرٍ بجرم سرقة سيارات”.