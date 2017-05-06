بالصورة: توقيف مروّجي مخدرات في الضاحية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام شخصين بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

بتاريخ 5/5/2017، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت دورية من المكتب المذكور من توقيف المشتبه بهما في محلة معوّض، على متن دراجة آلية مسروقة، وهما :

-ع. ع. ( مواليد عام 1982، فلسطيني)

– خ. ن. ( مواليد عام 1996، لبناني)

وضُبطَ بحوزتهما: /316/ غ. من مادة حشيشة الكيف، /30/ غ. من مادة السيلفيا، و/168/حبة مخدرة، موضّبة داخل مظاريف صغيرة معدّة للترويج، إضافةً الى مسدس حربي عيار 7 ملم. والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.