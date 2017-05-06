بالفيديو: ماذا قال الضابط لمواطن خالف قانون السير؟

نشرت قوى الامن الداخلي عبر حسابها الخاص على “تويتر” فيديو لضابط يعطي لمواطنٍ شابٍ، ملخصاً عن قانون السير الجديد ويطلب منه ان يعده بالالتزام بقانون السير، فوضع الشاب يده على صدره وردّد الجملة التالية “وعد عليي ان التزم بقانون السير”.