تحت المجهرالسبت 06 أيار 2017 بالفيديو: ماذا قال الضابط لمواطن خالف قانون السير؟نشرت قوى الامن الداخلي عبر حسابها الخاص على “تويتر” فيديو لضابط يعطي لمواطنٍ شابٍ، ملخصاً عن قانون السير الجديد ويطلب منه ان يعده بالالتزام بقانون السير، فوضع الشاب يده على صدره وردّد الجملة التالية “وعد عليي ان التزم بقانون السير”.ماذا قال الضابط لمواطن خالف قانون السير؟ #وعد_عليي #قوى_الأمن pic.twitter.com/UtspUoLOdV— قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 6, 2017كلمات مفتاحية:قوى الامنالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية, قوى الأمن الداخلي