أميركا وروسيا تعاودان التنسيق في أجواء سوريا

أكدت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الدفاع قولها إن رئيسي الأركان الروسي ونظيره الأميركي اتفقا، السبت، على استئناف كامل لتنفيذ بنود مذكرة مشتركة تمنع وقوع حوادث جوية فوق سوريا.

وناقش رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف والجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية في اتصال هاتفي اتفاق مناطق خفض التوتر في سوريا، واتفقا على مواصلة العمل على إجراءات إضافية تهدف لتجنب وقوع اشتباك بينهما في سوريا.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن السلامة الجوية في أكتوبر 2015 بعد أن بدأت روسيا قصف أهداف في سوريا دعما لقوات الحكومة السورية في حربها ضد تنظيم داعش وجماعات مسلحة أخرى.

وفي واشنطن، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية ( البنتاغون) في بيان إن دانفورد وجيراسيموف “تحدثا عن الاتفاق الموقع مؤخرا في أستانا وأكدا التزامهما بعدم تعارض العمليات في سوريا. واتفقا على الحفاظ على اتصالات منتظمة”.

وأبرمت روسيا وإيران وتركيا اتفاقا خلال محادثات جرت في أستانا عاصمة قازاخستان لإقامة “مناطق لتخفيف التوتر” في مناطق أساسية من الصراع بين الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة.