الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بالحرارة ورياح ناشطة

وقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا، مع ارتفاع بسيط بالحرارة، ورياح ناشطة، وتتساقط بعض الأمطار بعد الظهر في المناطق الداخلية وأقصى الشمال. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات. غدا الاحد: غائم جزئيا، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة خاصة في الشمال، كما تتساقط بعض الأمطار بعد الظهر في المناطق الداخلية وأقصى الشمال. الإثنين: غائم جزئيا، مع ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض نسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 28 درجة. فوق الجبال من 10 الى 25 درجة. في الارز من 6 الى 21 درجة. في الداخل من 11 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات أحيانا بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 22°م.

– الضغط الجوي: 1017 hPa. أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,46 ساعة غروب الشمس: 19,24.