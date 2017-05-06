بإسم الملكة اليزابيث الثانية… ارفع وسام للمطران درويش

منح حاكم سيدني دافيد هيرلي بإسم الملكة اليزابيث الثانية وبإسم الحكومة الأسترالية، رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش، وسامَ استراليا، وهو ارفع وسام في استراليا يمنح للأشخاص الذين اثّروا في المجتمع الأسترالي، في احتفال اقيم في قصر الحاكم حضره اكثر من 300 شخصية بينهم عدد كبير من ابناء الجالية اللبنانية والعربية في استراليا.

ونوّه الحاكم هيرلي بعطاءات المطران درويش في استراليا ولبنان، وبالمشاريع التي حققها خلال وجوده في استراليا كراعٍ لأبرشية الروم الملكيين الكاثوليك طيلة 16 عاماً، وبخاصة في تنمية العلاقات والحوار بين الأديان، وجمع شمل طائفة الروم الملكيين الكاثوليك في استراليا.