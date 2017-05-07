خاص بالصورة: مقتل مهندس في عكار بعد اصابته عن طريق الخطأ

تعرض المهندس “حسان رجب” لطلق ناري من سلاح حربي عن طريق الخطأ من قبل احد اقربائه المدعو “ع.ر.” في منطقة حلبا في عكار ما ادى الى وفاته على الفور.

وفي التفاصيل، ان مجموعة من الشبان كانت تتجمع على الطريق امام النجدة الشعبية تمهيداً للتوجه الى منطقة رحبة في عكار، حيث اطلق المدعو “ع.ر.” النار من سلاحه عن طريق الخطأ ما ادى الى مقتل حساب رجب بعد اصابته.

وقد تم نقل جثته الى مستشفى رحال-عكار للكشف عليها