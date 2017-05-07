بوكو حرام تطلق سراح 82 فتاة من “طالبات تشيبوك”

أطلقت جماعة “بوكو حرام” المتطرّفة سراح 82 من طالبات مدرسة شيبوك النيجيرية الأسيرات لديها منذ ثلاث سنوات، حسبما أفادت وكالة “شينخوا” نقلاً عن مصدر في حكومة البلاد.

وخطفت الجماعة المتطرفة هذه 276 طالبة من مدرسة ثانوية حكومية في بلدة شيبوك – شمال نيجيريا في نيسان العام 2014، وتمكنت 57 منهن من الهرب بُعيد ذلك.

وانقطعت أخبار المخطوفات الباقيات منذ أن بث المسلحون شريط فيديو في أيار 2014، اعتبر دليلاً على أنهن لا يزلن على قيد الحياة.

وفي أيار 2016 أعلن رئيس مجموعة تعمل على إطلاق سراح الطالبات المخطوفات، العثور على أول طالبة منهن على قيد الحياة في غابة سامبيسا بولاية بورنو النيجيرية.

وفي تشرين الأول الماضي، أفرجت “بوكو حرام”، عن 21 من الطالبات المخطوفات لديها، مقابل إطلاق سراح 4 قادة من الجماعة المسلّحة كانوا محتجزين لدى السلطات النيجيرية، بحسب مصادر حكومية.

وبعد شهرين من ذلك، أعلنت الرئاسة النيجيرية أن الحكومة نجحت في تحرير 21 فتاة جديدة من ضمن المخطوفات.

يذكر أن كثيرات من الفتيات المخطوفات تم تزويجهن قسراً لمسلحي الجماعة المتطرّفة، فيما يعتقد ناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان أن أخريات استخدمتهن “بوكو حرام” كمنفذات لهجمات انتحارية.