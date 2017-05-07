محفوض: مواجهة “حزب الله” تكون عبر تمتين الحركة الاستقلالية وتحصينها

رأى رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض أن الإنهيار بدأ منذ اللحظة التي وجّه فيها “حزب الله” رسالة الى اللبنانيين، في 7 أيار 2008، أن أي قرار رسمي مهما كانت أهميته لن يمر ما لم يوافق عليه الحزب.

وأضاف في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “البعض يسأل اذا ما كانت تجربة 7 أيار قابلة للتكرار، الجواب أن “حزب الله” ليس مضطراً لأنه نجح بالتخويف والترهيب وبات يقبض على المفاصل الأساسية.”

وختم: “يبقى أن مواجهة “حزب الله” يجب أن تكون سياسية مدنية فقط من خلال تمتين وتحصين واستعادة الحركة الاستقلالية دورها وهذا لن يتم بظل الانقسام الحاصل”.