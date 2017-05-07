محفوض: مواجهة “حزب الله” تكون عبر تمتين الحركة الاستقلالية وتحصينها

محلياتالأحد 07 أيار 2017 محفوض: مواجهة “حزب الله” تكون عبر تمتين الحركة الاستقلالية وتحصينهارأى رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض أن الإنهيار بدأ منذ اللحظة التي وجّه فيها “حزب الله” رسالة الى اللبنانيين، في 7 أيار 2008، أن أي قرار رسمي مهما كانت أهميته لن يمر ما لم يوافق عليه الحزب.وأضاف في سلسلة تغريدات على “تويتر”: “البعض يسأل اذا ما كانت تجربة 7 أيار قابلة للتكرار، الجواب أن “حزب الله” ليس مضطراً لأنه نجح بالتخويف والترهيب وبات يقبض على المفاصل الأساسية.”وختم: “يبقى أن مواجهة “حزب الله” يجب أن تكون سياسية مدنية فقط من خلال تمتين وتحصين واستعادة الحركة الاستقلالية دورها وهذا لن يتم بظل الانقسام الحاصل”. كلمات مفتاحية:حزب اللهمحفوضالمصدر: twitter, فريق موقع القوات اللبنانية