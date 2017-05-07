إيمانويل ماكرون يصل الإليزيه رئيساً لفرنسا

نجح إيمانويل ماكرون في الوصول إلى قصر الإليزيه بعد فوزه على منافسته مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ، التي أجريت اليوم الأحد، بنسبة 65% نقابل 34% للوبان.

وقد أغلقت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها، مساء الأحد، في ختام الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تنافس فيها ماكرون (وسط) و لوبان (يمين متطرف) بلغت عند الإغلاق 65.30%.

وبذلك، تكون نسبة المشاركة سجلت تراجعاً كبيراً مقارنة مع نظيرتها في الوقت نفسه خلال الدورة الأولى في 23 نيسان (69.42%) ومع الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2012 (71.96%).

ومنذ 1969، كانت المشاركة في الدورة الثانية أكبر منها في الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقد أدلى كلا المرشحين مارين لوبان وإيمانويل ماكرون بصوته في مراكز اقتراع بضواحي باريس.