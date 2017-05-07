هولاند وميركل وماي ويونكر وغابرييل وتوسك هنأوا ماكرون

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن “فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فوز لأوروبا قوية وموحدة”.

كذلك، رحب وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل ب”انتخاب ايمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا”، معتبرا ان “فرنسا تبقى في ضوء ذلك في قلب اوروبا”.

وكتب غابرييل على حسابه على تويتر ان “فرنسا كانت وهي وستبقى في وسط وقلب اوروبا”

كما، أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها “هنأت بحرارة”، زعيم حزب “إلى الأمام” إيمانول ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقال المتحدث في بيان ان “فرنسا هي احد حلفائنا المقربين، ونحن نرحب بالعمل مع الرئيس الجديد، حول مجموعة واسعة من الاولويات المشتركة”.

كذلك، هنأ رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر “ايمانويل ماكرون بانتخابه رئيسا لفرنسا” في رسالة كتبها على حسابه على تويتر، معتبرا ان “الفرنسيين اختاروا مستقبلا اوروبيا”.

وغرد يونكر على تويتر “انا مسرور بان الفرنسيين اختاروا مستقبلا اوروبيا”.

بدوره، رحب رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ب”قرار الفرنسيين المؤيد لمبادئ حرية، مساواة واخوة”.

من جهة أخرى، أعلن قصر الاليزيه في بيان ان “الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هنأ بحرارة، مساء الاحد، خلفه وزير اقتصاده السابق ايمانويل ماكرون بفوزه الكبير في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف”.

وقال هولاند في البيان: “اجريت اتصالا هذا المساء بايمانويل ماكرون لاهنئه بحرارة بانتخابه رئيسا للجمهورية”.