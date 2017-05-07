باسيل اختتم مؤتمر الطاقة الاغترابية بغرس شجر أرز في شاتين: بقاؤنا في لبنان بات مهددا

اختتم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل فعاليات مؤتمر الطاقة الاغترابية بيوم تحريج في بلدة شاتين- تنورين، تحت شعار “نم جذورك اللبنانية”، وذلك في إطار برنامج “غابة المغترب اللبناني”، بالتعاون مع مشروع التحريج في لبنان الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID والمنفذ من مديرية الاحراج الاميركية USFS.

وغرس المغتربون أشجار أرز حملت كل منها اسم غارسها، وذلك بمشاركة مديرة بعثة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في لبنان الدكتورة آن باترسون، رئيس اتحاد بلديات البترون مارسيلينو الحرك، نائب رئيس بلدية شاتين بطرس يونس ورؤساء بلديات البلدات المجاورة.

والقى باسيل كلمة اعتبر فيها انه بزرع الارز نزرع هويتنا في ارضنا، ورمزية الارزة وارتباطها بإسم المنتشر دليل على عمق جذورنا الممتدة من لبنان الى العالم.

وقال: “مهما ابتعد اللبنانيون عن ارضهم يبقون متجذرين فيها، وكما ان الارزة بحاجة الى عناية واهتمام، كذلك يحتاج المنتشرون الى عنايتنا واهتمامنا، وهذا لا يكون بالتواصل معهم فقط، بل بتأمين حاجاتهم وتوفير الحوافز للمجيء الى لبنان”.

واذ شكر الوكالة الاميركية للتنمية الدولية على “نشاطاتها في لبنان ومساعدتنا في الحفاظ على هويتنا وعلى صمودنا”، شدد على ضرورة تشجيع النازحين السوريين على العودة الى ديارهم، واقول ذلك لأني ادرك تماما اهمية سياسة الولايات المتحدة القائمة على تأمين العودة اللائقة للنازحين الى بلادهم، لأن بقاءنا في لبنان بات مهددا، واصبحنا عاجزين ليس فقط عن الطلب الى المغتربين العودة الى لبنان، بل بالكاد اصبحنا قادرين على الطلب الى المواطن المقيم البقاء في ارضه.

وشكر باسيل كل من يساهم في الحفاظ على اشجار الارز وعلى مشروع غابة المغترب، آملا ان تكبر الشجرة وتكبر معها شجرة العائلة اللبنانية، ومجددا دعوة الديبلوماسيين اللبنانيين في الخارج الى “العمل بجدية لجمع طلبات استعادة الجنسية، فطريق استعادة الهوية والجنسية والميثاقية واللبنانية، طويل”.

باترسون

من جهتها أكدت باترسون على “أهمية التزام المغتربين بالحفاظ على البيئة في لبنان وزيادة المساحات الخضراء فيه، وعلى أهمية الشراكة بين وزارة الخارجية والمغتربين ومشروع التحريج في لبنان الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإشراك المغتربين من خلال زرع غرسات الأرز ومد جذورهم اللبنانية”.

بعد ذلك جال الوفد في موقع بالوع بلعة.