حبيش: وزير الداخلية وعدني بحل قضية الشاحنات ابتداء من الغد

أكد النائب هادي حبيش أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وعده حين التقاه، بحل قضية الشاحنات الناقلة للبحص والرمل المحتجزة على طريق عام القبيات- بيت جعفر، ابتداء من يوم غد الاثنين.

وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، قد أصدر قرارا بوقف العمل في الكسارات والمرامل في مختلف المناطق اللبنانية، لا يزال ساري المفعول حتى الان، بانتظار قرار اخر ينقضه، الزم عناصر قوى الامن الداخلي بالعمل على وقف الشاحنات الناقلة، لناتج هذه الكسارات من بحص ورمل، وجعلهم يسطرون بحق المخالفين محاضر ضبط ويقومون بحجز شاحناتهم، مما دفع بسائقي الشاحنات الى اقفال طريق عام بيت جعفر، في محلة المخزن، باتجاه القبيات، ومنها الى مختلف المناطق اللبنانية، اعتراضا على هذه التدابير، وقد احتشد في هذه المحلة اكثر من 100 شاحنة محملة بالرمل، اتية من منطقة الكسارات في خراج بيت جعفر، التي على ما يبدو لم تلتزم بقرار وزير الداخلية ولا زالت تعمل.

وأكد السائقون ان لا ذنب لهم وهم بأمس الحاجة لمتابعة اعمالهم لتحصيل رزقهم، طالبين من وزير الداخلية بالعودة عن قراره واعطاء توجيهاته للجهات المعنية في قوى الامن الداخلي في المناطق، لرفع الحواجز التي اقاموها على الطرقات بما يسمح للشاحنات من اكمال مسارها.