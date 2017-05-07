سائقو الشاحنات المحتجزة في القبيات ناشدوا وزير الداخلية السماح لهم بقيادتها إلى منازلهم

ناشد سائقو الشاحنات المتوقفة على الطريق العام الممتد من محيط بلدة القبيات باتجاه الهرمل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الطلب من قوى الامن الداخلي السماح لهم بقيادة شاحناتهم، واخذها الى منازلهم، وانهاء معاناتهم الممتدة منذ صباح الامس، بعد توقيفهم من قبل القوى الامنية في هذه النقطة تطبيقا لقرار أصدره المشنوق.

وكشف السائقون ان عدد الشاحنات المتوقفة الى جانب الطريق، هي اكثر من 130 شاحنة، تعود بالملكية الى عكاريين، او يقودها شبان من عكار.

وطالبوا نواب عكار وفاعلياتها التدخل السريع لانهاء هذه المعاناة والذل الذي يتعرض له السائقون من خلال تركهم على قارعة الطريق.

وهددوا بتوقيف شاحناتهم بعرض الطريق وقطعها بشكل نهائي، في حال لم تفرج القوى الامنية عنهم وعن شاحناتهم من الان حتى الصباح.

وأوضحوا ان الاشكالات بدأت تقع بينهم، وبين عناصر القوى الامنية، كان اخرها ما حصل قبل قليل، بين عدد من السائقين وعناصر القوى الامنية، تدخل على اثرها النائب هادي حبيش، لحل الاشكال، وقد وعد السائقين بانهاء هذه المعاناة في الصباح.