مشروع حكومة ميقاتي إلى الواجهة

في ظل الشلل الحاصل على المستوى السياسي اللبناني، وعدم قدرة الأطراف على التوصل إلى قانون انتخابي جديد، عاد إلى الواجهة مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي يعتمد النسبية الكاملة في 13 أو 15 دائرة.

وقالت مصادر متابعة، إن “رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أبلغا موافقتهما على هذا المشروع وفق 15 دائرة”، لافتة إلى أن “حزب الله لا يمانع هذا القانون”.

وأضافت المصادر أن “حزب الكتائب أعاد التأكيد على موافقته السابقة التي كان أعطاها مع القيادات المسيحية عندما اجتمعت في بكركي، وأيدت مشروع حكومة ميقاتي، على أن يكون بتقسيمات على أساس الـ15 دائرة”.

وأوضحت أن “هذا الطرح يبقى رهن دراسة تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، علماً أن الحزبين الأخيرين سبق أن وافقا على القانون قبل 4 سنوات”.