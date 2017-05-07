لوبان تقر بهزيمتها: الفرنسيون اختاروا الاستمرارية

اكدت المرشحة الخاسرة في الانتخابات الفرنسية مارين لوبان إن الفرنسيين اختاروا استمرارية السياسات القديمة.

واعتبرت لوبان أن النسبة التي حصلت عليها لم يسبق لها مثيل وإن الجبهة الوطنية ستكون قوة المعارضة الرئيسية لماكرون.

وأعلنت مرشحة الجبهة الوطنية أنها هنأت ماكرون على فوزه بالانتخابات بنسبة 66%، متمنية لماكرون “النجاح في مواجهة التحديات الكبرى”.

إلى ذلك، أجرى الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون ومنافسته الخاسرة مارين لوبان اتصالاً هاتفياً “قصيراً” و”ودياً” مساء الأحد، وفق ما أفادت أوساط ماكرون.

وقال المصدر إن الاتصال جرى في الساعة 19:50 قبل عشر دقائق من الإعلان الرسمي للنتائج.