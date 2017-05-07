إطلاق كتاب رئيس الجمهورية “ما به اؤمن”: لتتعرفوا على ميشال عون الانسان

أطلقت مؤسسة “ميشال عون” كتاب رئيس الجمهورية بعنوان “ما به أؤمن”.

والقى الرئيس عون كلمة اكد فيها ان الكتاب خال من السياسة الا ان فيآخره بعض الكتابات التي واكبت بها المراحل السياسية.

وتابع: “كتابي هذا ليتعرف علي من لا يعرفني ومن يعرفني، ليتعرف على ميشال عون الانسان”.

وتابع: ” لن نترك ارضاً قابلة للزراعة الا وسنزرعها، فنحن نريد لبنان الأخضر”. وختم: “اتمنى ان تشهد ايامكن عمارا في كل الاراضي”.