كوريا الشمالية تعتقل مواطنا أميركيا آخر

اكدت كوريا الشمالية اليوم الأحد، إنها اعتقلت مواطنا أميركيا آخر للاشتباه في قيامه بأفعال معادية للدولة.

وذكرت وكالة “رويترز”: “وإذا ما تأكد اعتقاله فإنه سيصبح رابع مواطن أميركي يعتقل في الدولة المنعزلة وسط توترات دبلوماسية”.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية خبرًا يفيد بأن كيم هاك سونج اعتقل في السادس أيار، وأنه يعمل لصالح جامعة بيونج يانج للعلوم والتكنولوجيا.

كانت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية قالت إن أمريكيا آخر يدعى كيم سانج دوك اعتقل في أواخر نيسان بسبب أفعال عدائية.