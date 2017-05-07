قتيلان و6 جرحى بانفجارين في عاصمة الفيليبين

أسفر انفجاران في العاصمة الفيليبينية مانيلا عن قتيلين و6 جرحى على الأقل، وفقاً لما أعلنته الشرطة، بعد أسبوع على وقوع تفجير في المكان ذاته.

وتبنى تنظيم “داعش” الهجومين، مؤكداً في بيان نشرته وكالة “أعماق” التابعة له “مقتل 5 من الشيعة”.

وأفاد قائد الشرطة اوسكار ألبايالدي بأن الانفجار الأول وقع قرب مسجد في كيابو، إحدى مناطق مانيلا القديمة حيث توجد أحياء عشوائية كبيرة.

وبعد أكثر من ساعتين، وقع انفجار ثانٍ في المكان نفسه لم يتسبب بأضرار مادية في المحلات التجارية والأبنية المحيطة.