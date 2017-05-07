المدير العام لـ”دويتشه فيله” زار الرياشي ومؤسسات اعلامية مرئية ومسموعة

أعلنت مؤسسة “دويتشه فيله”، أن مديرها العام بيتر ليمبورغ، زار لبنان لمدة أربعة أيام، في إطار جولة في المنطقة العربية، حيث بحث “سبل تعزيز التعاون بين دويتشه فيله وسائر شركائها في لبنان. وقد التقى الجمعة وزير الإعلام ملحم الرياشي في مقر الوزارة، وتناول البحث كيفية تبادل الخبرات في مجال الإعلام الإجتماعي وبعض المشاريع المشتركة بين الحكومة اللبنانية و”دويتشه فيله”، خصوصا بشأن قضية اللاجئين”.

وقد أعرب ليمبورج في بيان، عن تقديره العميق لدور لبنان شعبا وحكومة في استيعاب الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين خلال الأعوام الماضية، قائلا: “نحن نثمن الجهود المبذولة من كل الجهات المعنية في لبنان، للتعامل مع هذا الأمر، ونقدر حجم التحديات التي يواجهونها. نحن في دويتشه فيله نكرس جزءا من برامج قناة عربية-DW للتواصل مع اللاجئين ومناقشة قضاياهم، ولا سيما برنامج “شباب توك” الذي يصور حلقة خاصة من مخيم بر إلياس للاجئين السوريين اليوم بالتعاون مع شريكنا قناة الجديد. وتفخر دويتشه فيله بأن تكون أول مؤسسة إعلامية دولية تقوم بإنتاج مشترك مع شركاء محليين في العالم العربي”.

كما زار مقر الـ “LBCI” والـ”MTV” و”صوت لبنان 93.3″، لبحث العمل على بعض المشاريع المشتركة في مجالي تبادل المحتوى والإنتاج المشترك.