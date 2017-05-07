التجديد لسلامة في جلسة الحكومة المقبلة

علمت “السياسة” من مصادر وزارية، أن جلسة الحكومة المقبلة التي لم يتحدد موعدها بعد، ستشهد على الأرجح إقرار مجلس الوزراء التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية كاملة.

وقالت المصادر إن القرار خلصت إليه المشاورات الرئاسية والوزارية التي جرت في الأيام القليلة الماضية، في ضوء دقة الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، التي تتطلب استمرار سلامة في منصبه، باعتبار أنه تمكن بكل جدارة واستحقاق من المحافظة على استقرار النقد والعملة الوطنية، بشهادة المؤسسات المالية اللبنانية والدولية، ما دفع المسؤولين إلى دعم بقاء حاكم “المركزي” في منصبه، لأنه لا يمكن التضحية بسمعة لبنان المالية والمصرفية على الساحة الدولية، بعد الإنجازات الكثيرة التي حققها سلامة خلال نحو عقدين على رأس حاكمية مصرف لبنان.