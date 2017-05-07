أبو فاعور: لن نقبل بأي قانون انتخاب يقوم على قاعدة تقسيم اللبنانيين وفرزهم

دعا النائب وائل ابو فاعور القوى السياسية الى “النزول عن الأشجار العالية التي صعدت اليها، والعودة خطوات الى الوراء لإيجاد التفاهم الذي يخرج البلد من أزمة قانون الانتخاب”، معتبراً اننا نحتاج ان نستعمل العقل بحثاً عن الوفاق في قانون الانتخاب.

ورأى أبو فاعور أنه “أياً كانت المكاسب الانتخابية العلنية في المجلس النيابي المقبل، فهي تبدو وتبقى قاصرة عند حجم المخاطر التي تبدو آتية إلينا، بين الفراغ والتمديد وبين التناغم والتناقض الذي قد يطل علينا في اي لحظة من اللحظات”.

وإذ جدد الدعوة الى النقاش الهادئ والنشط، قال: “الحزب التقدمي الاشتراكي وبالفم الملآن لن يقبل بأي قانون انتخاب يقوم على قاعدة تقسيم اللبنانيين وفرزهم، وإقامة جدران العزل والفصل بينهم. ان كل القوانين التي تطرح على قاعدة الفرز والتقسيم، هي مقدمة اليوم لتقسيم انتخابي، وغداً ربما لتقسيم سياسي وتقسيم جغرافي. بعض الذين يقترحون قوانين الانتخابات ربما لم يزوروا الجبل، بعض الذين يمطروننا بالأفكار الإنتخابية ينظرون الى الناس باعتبارها ارقاماً انتخابية، كتلاً انتخابية، يريدون ان يضعوا جدرانا فاصلة بين اللبنانيين، المسيحي ينتخب المسيحي والمسلم ينتخب المسلم”.

واعتبر أن النقاش الدائر حول قانون الانتخاب والصلاحيات بين المجلس النيابي وصلاحيات مجلس الشيوخ والخلاف على رئاسة مجلس الشيوخ، والخلاف بين الصلاحيات بين مجلس الشيوخ والمجلس النيابي، هو نقاش تأسيسي من دون مؤتمر.

وختم جاوماً بأن “المصالحة التي حصلت في الجبل ليست عرضة للمساومة ولا عرضة للتساهل بها مع احد تحت اي عنوان من العناوين، ولو بقي لنا نائب واحد، ولو لم يبق لنا نواب في المجلس النيابي”.

كلام أبو فاعور جاء خلال تمثيله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط خلال مهرجان لمناسبة عيد العمال والذكرى 68 لتأسيس الحزب، بحضور كريم حماده ممثلاً وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، النواب: طوني القزي ممثلا النائب جورج عدوان، علاء الدين ترو وايلي عون ومحمد الحجار، منير السيد ممثلا النائب نعمه طعمه، رئيس اقليم الشوف الكتائبي المحامي جوزيف عيد ممثلا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الوزيران السابقان جوزيف الهاشم وناجي البستاني، تيمور جنبلاط، المدير العام للأوقاف الدرزية مازن شريف فياض، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، مفوض الاعلام في الحزب رامي الريس، المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، رؤساء اتحادات بلديات اقليم الخروب الشمالي زياد الحجار واقليم الخروب الجنوبي جورج مخول والشوف الاعلى روجيه العشي وعدد من رؤساء البلديات والمشايخ والكهنة وممثلون للأحزاب والقوى السياسية والجمعيات والاندية والمؤسسات في المنطقة ومخاتير وفاعليات وشخصيات وعدد من ابناء الاقليم والمكرمون الذين تخطوا 400 مكرم.