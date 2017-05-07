جنبلاط أبرق إلى هولاند وماكرون مهنئاً: انتصرت قيم الجمهورية والحرية والديمقراطية

أبرق رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، مهنئا بإنتصار قيم الجمهورية والحرية والديمقراطية الذي توجه الشعب الفرنسي في هذا الإستحقاق التاريخي والمفصلي.

كما أبرق إلى الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون، مهنئا بفوزه الكبير، ومتمنيا له النجاح في مسؤولياته والحفاظ على إستقرار فرنسا كمثال للحريات والديمقراطية، وعلى وحدة أوروبا في مواجهة التحديات المتصاعدة.