ارتفاع درجات الحرارة الإثنين

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الجوّ الاثنين غائماً جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة. أما يوم الثلثاء فيكون غائماً جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 21 درجة، في الداخل من 12 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 الى 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 الى 85 بالمئة

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 22 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,43 ساعة غروب الشمس: 19,27 .