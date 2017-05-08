خاص بالصور: سقط أمام أعين المارة بعدما حاول الانتحار في عشقوت

افادت معلومات خاصة لموقع “القوات اللبنانية” بتعرض الفتى “ج. ك” لطعنات عدة في جسده، في منطقة عشقوت.

وذكرت المعلومات الأولية أن الفتى حاول الانتحار، وقد خرج من منزله وسقط مدرجاً بدمائه أمام أعين المارة، ما استدعى نقله مباشرة الى أحد مستشفيات المنطقة وهو في حال حرجة.

وأفاد شهود عيان أن الفتى كان يردد كلمة واحدة وهي أريد أمّي، ويذكر ان زويه يعيشون في بيروت ويترردون إلى عشقوت، وعندما سئل الفتى عما اذا كان تعرض إلى إعتداء، نفى تعرضه لأي إعتداء وانه أقدم على الإنتحار.

ويسجل انتشار أمني في المكان لمعرفة ملابسات الحادث.