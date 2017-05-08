غوتيريس هنأ ماكرون: للقاء قريب لبحث التقلبات المناخية ومكافحة الإرهاب

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، ايمانويل ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، معربً عن الأمل في لقائه قريباً.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك ان فرنسا “شريك نقدره كثيراً في هذه المنظمة”.

واضاف “ان الامين العام انطونيو غوتيريس ينوي توجيه رسالة الى ماكرون لاقتراح لقاء في مستقبل قريب جداً”.

وأوضح المتحدث ان مثل هذا اللقاء سيسمح بالتطرق الى مسائل التقلبات المناخية ومكافحة الإرهاب وبعثات حفظ السلام.