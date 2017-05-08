ارسلان زار باسيل: نحن مع النسبية وضد أي قانون مختلط أو أكثري

أكد وزير المهجرين رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال إرسلان أن موقف الحزب واضح وصريح: هو مع القانون النسبي وضد اي قانون مختلط او أكثري.

كلام ارسلان جاء بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في مكتبه بالوزارة، حيث شدد ارسلان على أننا “في السياسة وفي الخط الاساسي سوياً ونحن في تحالف قديم يعود لسنوات مع “التيار الوطني الحر”.

ولفت الى انه بحث وباسيل في العديد من الأمور خصوصاً ما يتعلق بقوانين الانتخاب لناحية الشكل والمضمون، وقال: “نحن متفقون على الإصرار للوصول الى قانون إنتخاب. وبالنسبة لنا موقفنا واضح وصريح، نحن ضد اي قانون مختلط او أكثري نحن مع القانون النسبي”.

وأضاف: “بالنسبة للدوائر الانتخابية وحجمها أبديت وجهة نظرنا للوزير باسيل والتي يعرفها ونحن بحثناها مع معظم الأفرقاء في البلد في ما خص الجبل او غيره على مستوى البلد. بشكل عام نظرتنا كانت متطابقة في الكثير من الامور رغم انه لم يتم حسم أي شيء على الاطلاق. نحن دعونا للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية السادسة من مساء الثلثاء للبحث في كل ما يتعلق بقوانين الانتخاب وسيكون لنا موقف في ضوء الاجتماع”.

سئل : هناك كلام عن إمكان إستقالة وزراء “حزب الله” وحركة “أمل” من الحكومة في حال الوصول الى الفراغ، ماذا سيكون موقفكم؟

أجاب: “من المبكر الحديث الآن عن هذا الموضوع الذي لم أسمع به إطلاقاً لا من قريب ولا من بعيد، نحن تحالفنا مع المقاومة مقدس وهذا معروف وكذلك مع حركة أمل من خلال رمزية الرئيس نبيه بري ونعتبر انفسنا اننا معه في مركب واحد في السياسة، وبالتالي هذا الكلام جديد علي، وأشك ان يصل أحد الى هذا الامر او وضع اي إفتراضيات في هذا الموضوع. برأيي، باب النقاش مفتوح والجميع يتعاطى بإيجابية للوصول الى حل جذري في موضوع قانون الانتخاب. علينا ان نخرج من أي زواريب يمكن ان تحجم طموح اللبنانيين عبر قانون عصري يليق بنا في هذا العصر”.