مطر: العلاقات بين لبنان وفرنسا ثابتة ولا تتأثّر بالأشخاص

فيما فاز إيمانويل ماكرون برئاسة الجمهورية الفرنسية، تترقّب الاوساط المحلية ما ستكون عليها السياسة الفرنسية إزاءَ لبنان في عهده. وفي أول تعليق للكنيسة المارونية على النتائج، عبَّر راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر عن ارتياحه الى فوز ماكرون، وقال لـ”الجمهورية”: “إنّ العلاقات بين لبنان وفرنسا ثابتة ولا تتأثّر بالأشخاص مهما كانت انتماءاتهم السياسية”.

وأكّد أنّ “الوقائع تدفَعنا إلى الاستبشار خيراً بماكرون، خصوصاً أنّه شابٌّ وذكيّ وله علاقات مميّزة مع أوروبا، ونظرتُه الى السياسة الخارجية مطمئنة”، لافتاً الى أنّ “فرنسا كانت دائماً إلى جانب لبنان وستستمرّ مع ماكرون، ونحن واثقون من هذا الأمر، لأنّ كلّ أطياف المجتمع الفرنسي، سواء كانت في المعارضة أو الموالاة، لديها نقطة التقاء ثابتة، هي لبنان”.

وشدَّد على أنّ “العلاقة بين البطريركية المارونية وفرنسا ستتعزّز بعد وصول ماكرون، لأنّها من الثوابت لكلّ رؤساء فرنسا”، لافتاً الى أنّ “علاقاتنا ليس لها دخلٌ باليمين المتطرف أو أيّ فريق آخر، فهي كانت منذ أيام الملكية الفرنسية واستمرّت مع الجمهورية، وسنتابعها لِما فيها مصلحة لبنان وفرنسا”.