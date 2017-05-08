ارتفاع معتدل صادرات الصين ووارداتها

أعلنت الجمارك الصينية ان صادرات الصين ارتفعت 8 في المئة على مدى عام في نيسان مقابل 16.4 في المئة في آذار، والواردات بنسبة 11.9 في المئة مقابل زيادة بلغت 20.3 في آذار.

وسجلت الدولة الآسيوية العملاقة التي تعادل الولايات المتحدة كاكبر قوة تجارية في العالم، الشهر الماضي فائضا تجاريا بلغ 38 مليار دولار مقابل 23.9 مليار في آذار.

وكانت الصين سجلت في شباط العجز التجاري الأول خلال ثلاث سنوات.

وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة “بلومبرغ” آراءهم ذكروا انهم يتوقعون زيادة اكبر. وتحدثوا عن زيادة بنسبة 11.3 في المئة في الصادرات و18 في المئة في الواردات.

وتسجل التجارة الخارجية للصين التي تعثرت الى حد كبير في 2016 مع تراجع الصادرات بنسبة 7.7 في المئة، بعض الانتعاش مع تراجع احتمال اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب.