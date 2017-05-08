محلياتالاثنين 08 أيار 2017 محفوض: هل يعقل ان قندهار فيها كهرباء 24\24 ولبنان يعاني؟أيّد رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض مطالبة النائب سامي الجميل بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية تقول كلمتها في ملف الكهرباء لكون هذا الملف بات موضع شبهات بعدما أنهك الخزينة وضاعف المديونية العامة.وقال محفوض: “نجدد رفضنا لبواخر الكهرباء فالروائح فاحت منها وكفى ضحك على اللبنانيين تستغبونهم منذ عقود ولا يعقل أن تتمتع قندهار بكهرباء ٢٤/٢٤ بينما لبنان يعاني من أزمة إنقطاع الكهرباء منذ عقود دون أي نتائج”.كلمات مفتاحية:محفوضالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية