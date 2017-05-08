‏محفوض: هل يعقل ان قندهار فيها كهرباء 24\24 ولبنان يعاني؟

أيّد رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض مطالبة النائب ⁧‫سامي الجميل‬⁩ بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية تقول كلمتها في ملف ⁧‫الكهرباء‬⁩ لكون هذا الملف بات موضع شبهات بعدما أنهك الخزينة وضاعف المديونية العامة.

وقال محفوض: “نجدد رفضنا لبواخر الكهرباء‬⁩ فالروائح فاحت منها وكفى ضحك على اللبنانيين تستغبونهم منذ عقود ولا يعقل أن تتمتع قندهار بكهرباء ٢٤/٢٤ بينما لبنان يعاني من أزمة إنقطاع الكهرباء منذ عقود دون أي نتائج”.