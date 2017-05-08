متى تقام مراسم تسليم الرئاسة الفرنسية لماكرون؟

أعلن الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرنسوا هولاند أن مراسم تسليم الرئاسة إلى ايمانويل ماكرون ستجري الأحد المقبل في قصر الإليزيه.

وعّبر هولاند الذي ينهي ولاية من خمسة أعوام تراجعت فيها شعبيته في شكل قياسي، عن “تأثر كبير” بشأن تسليم “راية المسيرة” إلى ماكرون، وزير اقتصاده السابق الذي “واكبه” أثناء مساره السياسي ثم “تحرر” بلا خيانة. جاء ذلك خلال احتفالات 8 مايو/ أيار بنصر الحلفاء على ألمانيا النازية، أمام قوس النصر في لوكالة الصحافة الفرنسية.

وخطا ماكرون الإثنين، خطواته الأولى كرئيس فرنسي منتخب استعداداً لمعركة انتخابات تشريعية مصيرية في البلاد، وسيكشف في الأيام المقبلة اسم رئيس وزرائه وتشكيلة الحكومة، اللذين يعتبران من أولى المؤشرات إلى رغبته في رصّ الصفوف، ولم تستبعد أوساطه أن يختار رئيس وزراء من اليمين. وأقرّ ماكرون الذي حصل على 1.66 %من الأصوات، بأنه لم يتلقَّ “شيكاً على بياض” من الناخبين بعد انتخابات تميزت بامتناع قياسي عن التصويت ونتيجة تاريخية لليمين المتطرف.

وتنتظر ملفات كبيرة الرئيس المنتخب الذي دخل السياسة في 2012 بعدما كان مسؤولاً في مصرف للأعمال، أبرزها التصدي للبطالة المزمنة، ومواجهة التهديد الكبير للارهاب. وينوي التوجه أولاً إلى برلين، كما يقول المحيطون به.