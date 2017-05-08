وأكد ممثلو الفنان الاثنين أن الجدارية أصلية.

صوت البريطانيون العام الماضي لصالح الانسحاب من الكتلة الأوروبية التي تضم ثمانية وعشرين دولة.

ورسم بانكسي الجدارية الجديدة في المدينة التي تعد البوابة البريطانية الرئيسية للسفر عبر القارة الأوروبية.

كما ظهرت الجدارية في حين تستعد بريطانيا لإجراء انتخابات مبكرة.

ظهرت الرسوم الساخرة لبانكسي، والتي تشمل فئران وشرطيين يتبادلون القبلات وشرطة مكافحة الشغب بأوجه مبتسمة، للمرة الأولى على جدران في بريستل قبل انتشارها إلى لندن ثم إلى أرجاء العالم.

جلبت أعمال بانكسي ما يصل إلى 1.8 مليون دولار.