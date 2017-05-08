وتعرضت الشركة لضغوط كبيرة لمواجهة انتشار تقارير مزيفة شاعت خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي، عندما نشر المستخدمون على نطاق واسع تصريحات غير دقيقة على فيسبوك ومواقع تواصل اجتماعي أخرى.

وقبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى في الثامن من يونيو حث فيسبوك المستخدمين في بريطانيا على التشكك في عناوين الأنباء التي تبدو غير قابلة للتصديق والتحقق من مصادر أخرى قبل مشاركة تلك الأخبار التي قد لا تتسم بالمصداقية.

ونقلت رويترز عن فيسبوك إنه سيحذف الصفحات الوهمية وسيوقف التدوينات الترويجية التي يبدو أنها غير قابلة للتصديق.

من جانبه، قال سيمون ميلنر مدير إدارة السياسيات في فيسبوك بالمملكة المتحدة: “طورنا طرقا جديدة للتعرف على الحسابات المزيفة وحذفها والتي قد تنشر أخبارا كاذبة لنقضي على المشكلة من جذورها”.

وعلق فيسبوك 30 ألف حساب في فرنسا قبل إجراء الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. ونشر فيسبوك إعلانات على صفحة بأكملها في صحف ألمانية لتوعية القراء بكيفية رصد الأخبارالكاذبة.