وفد من المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين زار الحريري

محلياتالاثنين 08 أيار 2017 وفد من المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين زار الحريرياستقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي وفدا من المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين برئاسة رئيس المجلس صلاح عسيران في حضور مستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية مازن حنا.بعد اللقاء، قال عسيران: “التقينا الرئيس الحريري في جو ممتاز، حيث استمعنا إلى آرائه بخصوص التوجهات الاقتصادية والاجتماعية في البلد وانعكاسها على النمو الاقتصادي. وقد زودنا بخططه المستقبلية لناحية تشجيع التصدير وإنماء الاقتصاد والبنية التحية. ومن جانبنا نقلنا إليه همومنا لجهة عمل الشباب والشابات والهجرة المتزايدة، وأكدنا له أن الأهم من إعادة المغتربين هو إبقاء الموجودين في البلد”.كلمات مفتاحية:الحريريالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية