وفد من المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين زار الحريري

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي وفدا من المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين برئاسة رئيس المجلس صلاح عسيران في حضور مستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية مازن حنا.

بعد اللقاء، قال عسيران: “التقينا الرئيس الحريري في جو ممتاز، حيث استمعنا إلى آرائه بخصوص التوجهات الاقتصادية والاجتماعية في البلد وانعكاسها على النمو الاقتصادي. وقد زودنا بخططه المستقبلية لناحية تشجيع التصدير وإنماء الاقتصاد والبنية التحية. ومن جانبنا نقلنا إليه همومنا لجهة عمل الشباب والشابات والهجرة المتزايدة، وأكدنا له أن الأهم من إعادة المغتربين هو إبقاء الموجودين في البلد”.