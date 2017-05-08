مقتل زعيم “داعش” في كابول

قال مسؤولون أميركيون وأفغان إن عبد الحسيب زعيم “داعش” في أفغانستان قتل في عملية مشتركة للقوات الأفغانية والأميركية الخاصة في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان في 27 نيسان، لافتين إلى أن عبد الحسيب، الذي عين العام الماضي بعد مقتل سلفه حفيظ سعيد خان في غارة بطائرة أميركية بدون طيار، يعتقد بأنه أمر بسلسلة من الهجمات الكبيرة منها هجوم في آذار على المستشفى العسكري الرئيسي في كابول نفذته مجموعة تنكرت في زي أطباء.

وفي الشهر الماضي، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن عبد الحسيب قتل على الأرجح خلال هجوم للقوات الأفغانية والأميركية الخاصة في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، لافتا إلى أنه قُتل في هذا الهجوم جنديان أميركيان ولم يتم تأكيد مقتل عبد الحسيب إلا بإعلان يوم الأحد.

ولفت قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكلسون في بيان من مقر الجيش الأميركي في كابول إلى أن هذه العملية المشتركة الناجحة خطوة مهمة أخرى في حملتنا التي لا هوادة فيها لهزيمة تنظيم “داعش” -(ولاية) خراسان في 2017.

وجاء البيان في أعقاب إعلان للرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني الذي ذكر أن عبد الحسيب وجه هجوم الثامن من آذار على المستشفى العسكري الرئيسي في كابول والذي نفذته مجموعة من متشددين تنكروا في ملابس أطباء. وقتل عشرات العاملين في المجال الطبي والمرضى في ذلك الهجوم.

وقال بيان الرئيس إن عبد الحسيب أمر أيضا المقاتلين بقطع رؤوس الزعماء المحليين أمام أسرهم وخطف النساء والفتيات لإجبارهن على الزواج من مقاتلي “داعش”.

وأشار بيان الجيش الأميركي إلى أن 35 مقاتلا من “داعش” وعددا من كبار قادتها العسكريين قتلوا في غارة 27 نيسان.