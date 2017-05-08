سباق بين القانون والمهل الانتخابية وجلسة لحكومة الحريري الأربعاء

يتوقع أن تتكثف الاتصالات هذا الأسبوع بحثاً عن مخارج لأزمة قانون الانتخابات في لبنان التي ترخي بثقلها على الساحة الداخلية، فيما تبدو الأمور في سباق مع الوقت بين مساعي الحل واستمرار الخلافات التي تحول حتى الآن من التوصل إلى حد أدنى من التوافق على القانون العتيد.

وفي ظل هذه الأجواء ينتظر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد غد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري وعلى جدول أعماله بنود عادية من دون استبعاد أن تعقد اللجنة الوزارية اجتماعاً لها للبحث في قانون الانتخابات وسبل التوافق على صيغة من الصيغ المقترحة.

وعلى وقع اتساع الهوة بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن تفسير المهل الدستورية المتصلة بالقانون العتيد، أكد وزير الصحة غسان حاصباني انفتاح حزب “القوات اللبنانية” على أي قانون انتخاب يؤمن المناصفة وحسن التمثيل ويبدد الهواجس ولا يحده زمن.

واعتبر أن المطلوب التفاهم على نص مقبول كي يتم النقاش على تفاصيله، لافتاً إلى “أننا مع التصويت الذي يدعو إلى التوافق وإن تعذر ذلك، فالتصويت وهناك مروحة واسعة في مجلس الوزراء تؤيد ذلك”.