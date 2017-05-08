لجنة قانون الانتخاب تنعقد الثلثاء

بخلاف ما أشيع إعلامياً خلال الساعات الأخيرة عن عدم وجود أي بوادر لانعقاها في الأمد المنظور، كشفت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّ اللجنة الوزارية المكلفة بحث ملف قانون الانتخاب ستنعقد غداً في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للتداول في آخر مستجدات الملف، لافتةً إلى أنّ هذا الاجتماع يأتي تطبيقاً للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة باستئناف أعمال اللجنة، وسيتطرق إلى آخر ما توصلت إليه المشاورات الجارية بشأن صيغة القانون العتيد وسط اتصالات تنشط على مدار الساعة بين مختلف المكونات الوطنية في سبيل جمع المشتركات في المواقف وتبديد نقاط الاختلاف التي لا تزال تعوق عملية استيلاد القانون الانتخابي.