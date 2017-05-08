فرعية الإدارة استمعت لإجابات “الخارجية” عن تسجيل المغتربين للمشاركة في الانتخابات

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل والمكلّفة درس مشروع قانون الانتخابات النيابية، جلسة بعد ظهر الإثنين، استمعت خلالها الى بعض الإجابات عن الأسئلة التي وجهتها الى وزارة الخارجية عن وضع التسجيل في السفارات للمغتربين اللبنانيين.

ووعدت الوزارة بأن تؤمّن ما تبقى من بعض الإحصاءات في وقت لاحق. وانتقلت بعدها الى متابعة درس الأرقام المتعلقة بتعديل الحملات الانتخابية للمرشحين .ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.

وترأس الجلسة النائب نوار الساحلي بحضور النواب: سمير الجسر، سيرج طور سركسيان، غسان مخيبر، ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو، ممثل وزارة الخارجية والمغتربين خير نور الدين، ممثلة وزارة الداخلية والبلديات المديرة العامة للشؤون السياسية فاتن قبيسي، ممثل وزير الداخلية والبلديات القاضي زياد ايوب.