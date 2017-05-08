توزيع بطاقات انتساب لمنتسبين جدد لمقاطعة أميركا الشمالية في “القوات”

أقام مركز ديترويت في حزب “القوات اللبنانية” لقاءً خاصاً جمع كل من رئيس مقاطعة أميركا الشمالية، الدكتور جوزيف الجبيلي، أمين عام المقاطعة الدكتور كريستيان نصر، المنسّق العام للولايات المتحدة الاستاذ ماجد الضاهر، منسّقة منطقة الشمال الأوسط في الولايات ‏المتّحدة السيدة ميشلين حايك، بالإضافة الى قيادة مركز ديترويت و عدد من ‏أعضائه.

تخلل اللقاء مواضيع عدة، أبرزها الوضع السياسي في لبنان و المنطقة و الولايات المتّحدة، بالإضافة الى مواضيع حزبيّة عديدة.

و تمّ توزيع بطاقات انتساب لمنتسبين جدد.