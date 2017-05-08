بالصور: يوم زراعي لمركز “القوات” – وادي بعنقودين

خصص اعضاء لجنة مركز وادي بعنقودين – جزين في القوات اللبنانية يوم زراعي لمساعدة المزارعين في قطاف موسم الاكي دنيا كما جرت العادة بمحاولة لدعمهم وتشجيعهم و للتخفيف عنهم اعباء و تكاليف القطاف. كما قام كاهن الرعية بتكريس المحصول والانتاج، وشملت الجولة البساتين للقطاف واماكن توضيب المحصول.

كما ان مركز “القوات” يعمل بشكل حثيث من خلال الاتصالات والعلاقات الحزبية على مساعدت المزارعين على تصريف الانتاج وتأمين افضل اسعار البيع.