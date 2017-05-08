الرئيس الصيني هنأ ماكرون

وجه الرئيس الصيني شي جينبينغ رسالة تهنئة إلى إيمانويل ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مؤكدا أن باريس وبكين تتشاركان مسؤولية كبيرة حيال السلام والتنمية في العالم.

وقال شي في الرسالة التي نشرتها وزارة الخارجية الصينية إن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا بهدف دفع الشراكة الإستراتيجية الفرنسية الصينية إلى مستوى أعلى.

وأضاف أن الصين وفرنسا بصفتهما تشغلان مقعدين دائمين في مجلس الامن الدولي تتقاسمان مسؤولية خاصة ومهمة حيال السلام والتنمية في العالم، مذكرا بأن فرنسا كانت في 1964 القوة الأولى الكبرى في العالم تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين الشيوعية.

ورحبت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية في افتتاحيتها بفوز مرشح حزب “الى الامام!” مشددة على نجاحه في “دحر الشعبوية” بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة في الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة: “قد يكون من المبكر جدا القول ان ذروة الشعبوية بدأت تزول من السياسة الدولية (…) لكن بعد سنوات سننظر الى هذه الانتخابات وسندرك ان فرنسا قامت بخيار حكيم للحضارة الانسانية عبر مساعدتها على التقدم في لحظة حاسمة بدلا من دفعها الى الوراء”.